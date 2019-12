GAME OVER: L’ultimo allenamento di Montella e poi l’addio alla Fiorentina

Stavolta è davvero finita. Inutile ostinarsi oltre con una situazione ed un allenatore ormai fuori controllo. La Fiorentina mette in soffitta l’idea di stringere i denti ed arrivare a fine della stagione di transizione con Vincenzo Montella in panchina. La situazione ormai è sfuggita di mano, anche oltre le previsioni più nere, e si rischia davvero di farsi male dopo aver sfiorato il baratro lo scorso maggio. Lo stato della squadra viola è a dir poco comatoso e urge una scossa immediata per evitare disastri ulteriori: stamattina il tecnico si ritroverà con la sua squadra al centro sportivo per dirigere (almeno in teoria) il suo ultimo allenamento, prima di andare a colloquio con la dirigenza e ricevere la comunicazione dell’esonero. Dopo il fantastico triennio 2012-2015 dunque, l’immagine finale di Montella a Firenze rischia di essere inesorabilmente rovinata da un 2019 disastroso.