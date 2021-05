Ganz: “A inizio stagione sentivo parlare solo di Fiorentina e Roma. Adesso invece…”

Il tecnico del Milan Femminile Maurizio Ganz, durante la conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Roma, nel commentare la stagione della sua squadra ha voluto anche tirare una “frecciatina” alla Fiorentina di Antonio Cincotta. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

“Ad inizio stagione speravamo di poter fare un grande campionato. Abbiamo ottenuto una qualificazione Champions meritatissima, mentre questa finale è un trofeo da portare a casa. Chi vincerà domani porterà a casa il primo trofeo, noi ci proveremo. La Champions è stata una cosa eccezionale, a inizio campionato si parlava solo di Roma e Fiorentina. Bisogna dare valore al campionato delle mie ragazze. Poche chiacchiere e tanto sudore. Domani sarà una partita secca: a Sassuolo ho scelto Grimshaw per un certo tipo di gioco, domani ci sarà bisogno di fare gol e ci saranno le due attaccanti, Dowie e Giacinti. La Roma è.una squadra in netta crescita, quest’anno l’abbiamo incontrata già due volte. Sono migliorate tanto, l’acquisto di Linari è stato importante. Hanno un capitano, Bartoli, con grande esperienza e trasporto. Hanno Lazaro che ha fatto molto bene e hanno Giuliano che è una giocatrice fantastica. Hanno un gioco molto buono, non lesinano l’attacco. Dovremo essere bravi a fare la partita perfetta, anche noi abbiamo armi importanti in avanti. Sarà una partita equilibrata, abbiamo meritato di arrivare in finale di Coppa Italia”.