Gasbarri a FN: “Amrabat è cercato anche da squadre italiane, ma c’è da chiarire il prezzo del suo cartellino. Alla Fiorentina consiglio Biuk, può essere un ottimo investimento per il futuro”

Si avvicina sempre di più la finestra invernale di calciomercato, che verrà inaugurata il 2 gennaio. Per l’occasione Fiorentinanews.com ha voluto conoscere in esclusiva il parere del procuratore sportivo Filippo Gasbarri per approfondire alcune tematiche di mercato relative alla Fiorentina.

Sig. Gasbarri, iniziamo da Amrabat: dopo un grandissimo Mondiale sembra esserci per lui la possibilità di rinnovare con la Fiorentina fino al 2025, ma le sirene dalla Premier League si fanno sempre più intense. Come dovrà gestirlo secondo lei la società viola da ora in poi con tutte le voci di mercato che si stanno susseguendo in questi giorni?

“Amrabat ha tanti estimatori, non soltanto in Premier League e Bundesliga, ma da quello che so anche in Italia. C’è da capire la volontà della Fiorentina di privarsi di un giocatore che a mio avviso è stato uno delle rivelazioni del mondiale. E soprattutto dovrà essere chiaro il prezzo che farà la Fiorentina per il suo cartellino. Se c’è qualcosa che mi sento di escludere nell’immediato è comunque una sua partenza per un’altra squadra del campionato italiano”.

Sembra che la Fiorentina stia cercando un’ulteriore soluzione in attacco: i nomi più gettonati sono quelli di Boga, che potrebbe arrivare in prestito dall’Atalanta, per poi passare dall’ex Torino Brekalo fino ad arrivare a Biuk dell’Hajduk Spalato. Chi può arrivare secondo lei e perché?

“Per quanto riguarda l’attacco su Boga non c’è soltanto la Fiorentina: ha estimatori anche all’estero, e il Marsiglia in questo momento è la seria candidata ad acquistare il giocatore che forse però preferirebbe rimanere in Italia. Brekalo è un giocatore che secondo me a Firenze farebbe molto bene ma c’è sempre da capire quali potrebbero essere le richieste del Wolfsburg. Da quello che so io le società più vicine al ragazzo sono il Bologna e Il Monza. Biuk invece lo vedo un ottimo investimento per il futuro ha un costo non elevato 15 presenze con l’Hajduk 2 assist ed 1 goal è un giovane molto interessante Und 21 Croata. La Fiorentina con un acquisto così farebbe un ottimo colpo”.