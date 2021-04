Gasperini a Firenze senza due titolari, recuperato a pieno un grande ex viola. Iachini deve fare a meno di quattro pedine

Aspettando le convocazioni ufficiali di Fiorentina e Atalanta per la sfida di domani sera al Franchi, si può già fare la conta di chi sicuramente non ci sarà. Gasperini dovrà fare a meno di Hateboer, che si sta riprendendo da una microfrattura al metatarso e Pessina, risultato positivo al Coronavirus nei giorni scorsi. Ci sarà l’ex viola Muriel, che da ieri è tornato in gruppo. Iachini invece ne avrà quattro ai box, due per squalifica, Ribery e Pulgar e due per infortunio Igor e Kokorin. Malcuit dovrebbe essere recuperato.