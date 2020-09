Gasperini a valanga contro la Lazio e l’Atalanta sale a punteggio pieno. Guarda la nuova classifica della Serie A

Nel posticipo serale del recupero della prima giornata di campionato, l’Atalanta di Gianpiero Gasperini batte in modo roboante la Lazio all’Olimpico e si porta a punteggio pieno dopo due partite. I nerazzurri partono subito fortissimo e passano in vantaggio al 10′ grazie ad una rete di Robin Gosens. Il primo tempo è un inno alla gioia per i bergamaschi che triplicano addirittura il vantaggio prima grazie ad Hateboer su assist del solito Gosens e poi con Gomez nei minuti finali dell’incontro. Nella ripresa la Lazio accorcia le distanze con Caicedo, il Papu Gomez con un gran sinistro chiude i conti sul 4-1.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli, Inter, Verona, Atalanta, Milan 6, Sassuolo, Juventus 4, Genoa, Fiorentina, Lazio, Benevento, Spezia, Bologna 3, Roma, Cagliari 1, Crotone, Parma, Sampdoria, Udinese, Torino 0.