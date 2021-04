Gasperini: “Abbiamo preso il posto della Fiorentina ma hanno una società forte e torneranno dove prima. Mando un grande abbraccio a Prandelli”

In anticipo su Iachini, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini: “La Fiorentina è una buona squadra, non è riuscita a rispettare le aspettative, ma così come altre squadre. Sono state coinvolte nella zona bassa, ma sono squadre di valore. Le gare con la Fiorentina sono sempre state difficili, in questo anno e mezzo hanno pagato le aspettative, ma hanno valore. Tabù a Firenze? Siamo indubbiamente cresciuti, non solo negli scontri diretti con la Fiorentina. Da tempo marciamo nella zona alta della classifica. Hanno una società solida e forte, è una società che presto può tornare ai livelli di prima. Forse abbiamo preso noi il posto loro, credo che avranno le possibilità per tornare a crescere”.

Infine la chiusura su Vlahovic e la sua crescita: “Sta facendo particolarmente bene, è un giocatore di valore e lo ha dimostrato. Non è mai facile, a volte si devono superare momenti naturali di crescita, a volte ci sono allenatori che ti tirano fuori le caratteristiche. Mando un grande abbraccio a Prandelli, mi dispiace moltissimo ma c’è tanta gente che lo stima”.