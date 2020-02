Gasperini cambia e svolta la partita, Iachini ci prova ma il risultato è totalmete diverso

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport oggi si analizzano anche quelle che sono state le scelte dei due allenatori durante la partita di ieri che, nel bene o nel male, hanno cambiato la storia della gara. Dopo un primo tempo finito in svantaggio, Gasperini cambia modulo e passa a un 3-4-1-2 con il Papu Gomez dietro le punte. Proprio l’argentino servirà dopo 4 minuti dal fischio d’inizio l’assist per Zapata che sigla il pareggio. Iachini vuole mettere pressione ai bergamaschi e cambia la punta: dentro Cutrone fuori Vlahovic. Il classe 2000 è sicuramente più vivace ma la sua lotta non sortisce l’effetto desiderato. Gasp mette Malinovskyi al posto di Pasalic e dopo 8 minuti l’ucraino mette a segno il gol vittoria per la Dea. Iachini prova a cercare il pareggio inserendo Badelj e Sottil ma è tutto un grande nulla di fatto. Le scelte dell’allenatore possono cambiare le sorti di una partita… a patto che i cambi siano all’altezza e la squadra si adatti a quelle che sono le necessità.