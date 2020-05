Gasperini: “Chiamavamo Ilicic ‘Josip la Nonna’. Ora invece per noi è ‘il Professore’. Tutto questo perché…”

Intervistato dal tabloid inglese The Guardian, l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha spiegato l’evoluzione di Josip Ilicic che era arrivato a Bergamo via Fiorentina: “Lo chiamavamo ‘Josip la nonna’ perché andava in giro da solo cercando di essere carino con tutti. Dovevamo convincerlo ad incrementare i suoi sforzi durante l’allenamento. Gli mancava quello scalino mentale ma una volta cambiata la sua mentalità abbiamo smesso di chiamarlo nonna e ora invece lo chiamiamo ‘Il Professore’. Ha realizzato il fatto che ogni sessione di allenamento è divertente e da quella decisione in poi è rinato”.