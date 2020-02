Gasperini contro Commisso: “Contrario alla chiamata per il Var. Gli arbitri? Si mettessero d’accordo…”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dello scontro Champions di domani sera contro la Roma. Queste le sue parole sul Var Challenge, l’ipotesi rilanciata ieri dalla Lega di Serie A nata da un’idea del presidente viola Rocco Commisso: “Non sono d’accordo. Già in questo modo assistiamo a delle lunghe interruzioni. Devono andare a vedere gli arbitri, tutto nasce da episodi clamorosi. Non ho ancora capito il modo in cui funziona, se uno ti deve avvisare o meno. Si mettessero d’accordo, hanno tutto la tecnologia per poterlo fare. Io sono a 70 metri”.