Gasperini: “Contro la Fiorentina avevamo un giorno di riposo in più, ci è mancata l’energia. Non si può perdere in superiorità numerica”

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, alla vigilia della gara contro la SPAL, ha commentato così l’ultima sconfitta incassata contro la Fiorentina in Coppa Italia: “Noi veniamo da un pari con l’Inter che poteva essere una vittoria e dall’intermezzo non positivo di Coppa Italia a Firenze: lunedì sera sarà l’occasione di riscattarci. Bisogna metterci l’energia che c’è mancata con la Fiorentina: avevamo un giorno di riposo in più eppure ne avevamo di meno, una questione nervosa e non fisica. Non si può perdere in superiorità numerica, è una nota brutta”.