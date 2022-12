Gasperini dà l’OK per la cessione di Boga e la Fiorentina può approfittarne

E’ altamente probabile che l’Atalanta si troverà a gestire uno dei casi più spinosi di questo mercato: la cessione di Jeremie Boga. E questo è un filone che potrebbe toccare da vicino anche la Fiorentina.

Nonostante il gol segnato in amichevole contro il Nizza, l’attaccante ivoriano non rientra nei piani di Gasperini che anzi ha dato l’ok alla sua partenza. Questo è quello che si legge stamani su Tuttosport.

Difficile, se non impossibile (anche per ragioni economiche) che la sua cessione possa avvenire a titolo definitivo in gennaio e così si valuta il prestito, con Fiorentina e Leicester che hanno già preso informazioni, riporta sempre il quotidiano sportivo.