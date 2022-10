Gasperini: “E’ evidente ciò che è successo a livello arbitrale nelle tre partite contro la Fiorentina della scorsa stagione”

Il tecnico dell’Atalanta Gianpiero Gasperini, è intervenuto così in conferenza stampa, alla vigilia del match contro la Fiorentina: “Siamo solo all’inizio del campionato ma rimane il valore delle squadre che scenderanno in campo. Con la Fiorentina negli ultimi anni sono state sempre partite fondamentali per conquistare l’Europa, anche questa stagione credo saranno partite significative per raggiungere una competizione europea. La Fiorentina è una squadra che vale, la partita va interpretata nei 90 minuti”.

Poi ha proseguito: “Le tre partite dell’anno scorso sono lì da vedere, quello che è successo è evidente. Io non faccio mai lamentele, faccio delle denunce. Domani ci sono arbitri molto importanti sia in campo che al Var. Speriamo che domani non ci siano episodi che alimentino polemiche”.