Gasperini e le parole di Firenze: Il fascicolo aperto dalla Procura Federale. E potrebbero esserci sanzioni per lui

“Io non ho mai insultato nessuno, sono sempre venuto da avversario ma figlio di puttana è un insulto pesante, mia madre ha fatto la guerra per dare libertà di parola a quei deficienti che cantano “figlio di puttana“. E sono loro dei figli di puttana sicuramente, capisco l’ostilità per un avversario e poterlo attaccare“. Queste parole, pronunciate da Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa al termine di Fiorentina-Atalanta di Coppa Italia, hanno fatto discutere e non poco. A Firenze, ma anche a livello nazionale: e le opinioni arrivate in merito sono state discordanti.

La Procura apre un fascicolo su Gasperini

A prescindere da come la si pensi su questa vicenda, è doveroso segnalare che le parole di Gasperini non sono passate inosservate. La Procura Federale infatti, secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, ha aperto un fascicolo sulle dichiarazioni del tecnico dell’Atalanta. Quello che non è stato rilevato sul terreno di gioco, come in questo caso, non passa attraverso il Giudice Sportivo – che infatti ha già sanzionato la Fiorentina per i cori con una multa di 5000 euro -, ma tramite la procura federale e i tempi sono ovviamente molto differenti.

Ha collaborato Giuseppe Eletti