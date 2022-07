Gasperini: “Ero pronto a lasciare l’Atalanta ma poi ho percepito la richiesta della gente. Mi impegnerò per ricambiare i tifosi”

L‘Atalanta, diretta concorrente della Fiorentina anche nel prossimo campionato di Serie A, ha rischiato di restare senza il tecnico che l’ha portata così in alto negli ultimi anni, ovvero Gian Piero Gasperini. Il tecnico degli orobici ne ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Se sono ancora qui è per il forte legame con la città. Durante l’ultima partita con l’Empoli, ho percepito forte la richiesta della gente: “Rimani a Bergamo”. Questa cosa ha condizionato le scelte, perché io ero veramente pronto a lasciare, se la società avesse voluto. Questo affetto e questa fiducia mi hanno trattenuto”.

E aggiunge: “Il mio impegno sarà moltiplicato per ricambiare”.