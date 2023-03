Gasperini fa il tifo per la Fiorentina e altre squadre italiane in Europa: “Questo è l’anno buono per arrivare fino in fondo”

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport riguardo alle sei squadre italiane, tra cui la Fiorentina, approdate ai quarti di finale nelle competizioni europeee: “Si tratta di un segnale fantastico, vuol dire che le nostre squadre sono forti. In Champions avremo sicuramente una squadra in semifinale, speriamo di averne anche in finale e magari di vincere perché sarebbe anche il momento dopo tanti anni”.

E aggiunge: “Napoli, Inter, Milan, Juventus, Roma e Fiorentina devono crederci ed avere fiducia in loro stesse. Gli avversari sono competitivi, ma anche le italiane lo sono. Questo è l’anno buono per arrivare fino in fondo”.