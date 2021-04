Gasperini: “Io e l’Atalanta non abbiamo interrotto nessun controllo antidoping. Non credo alla dietrologia”

In conferenza stampa il tecnico atalantino Gasperini è tornato sulla vicenda che l’ha visto protagonista in settimana, smentendo però di aver ostacolato la procedura di un controllo antidoping di routine ad un suo giocatore: “Non penso alla dietrologia e alla giustizia ad orologeria, l’unica cosa che posso dire è che io e l’Atalanta non abbiamo interrotto niente, nessun tipo di test, non c’è stata nessuna interruzione. Tutto il resto lo vedremo all’udienza, su tutto questo mettiamo un punto”.