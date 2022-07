Gasperini: “La Fiorentina ci imita? Un orgoglio essere d’esempio”

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Gazzetta dello Sport. Tra i vari temi toccati, compare anche la Fiorentina, sulla quale il mister dei nerazzurri afferma: “Molti ci imitano? Tra Torino, Fiorentina e Verona, è sicuramente più difficile sorprendere”.

E aggiunge: “Queste squadre ti aggrediscono nell’immediato e molto più di prima. Va detto che è un orgoglio essere d’esempio. In ogni caso, ho visto idee quest’anno, forse più in basso che in alto. Tante squadre che si sono salvate hanno cercato di fare bene attraverso il gioco”.