Gasperini: “La Fiorentina ha avuto più voglia di vincere di noi. Non abbiamo recuperato bene fisicamente eppure siamo andati vicini alla vittoria”

Si presenza alla Rai per commentare la sconfitta contro la Fiorentina, il tecnico atalantino Gian Piero Gasperini: “La squadra oggi mi sembrava affaticata, non aveva recuperato dalla partita di Milano e non andava in modo abituale. Nonostante questo abbiamo avuto la possibilità di vincere la partita, la Fiorentina aveva più energie di noi. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato alcuni gol abbastanza facili, dopo il pareggio e l’espulsione di Pezzella sembravamo in condizione di poter vincere. La Fiorentina ha avuto più voglia di noi di vincere la partita”.