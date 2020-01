Gasperini: “La Fiorentina ha grandi meriti e ha fatto un gran gol, giusto che abbia passato il turno”

In chiusura di conferenza stampa, il tecnico dell’Atalanta Gasperini commenta così il k.o. con la Fiorentina: “La differenza l’ha fatta la volontà della Fiorentina di passare il turno, abbiamo giocato sotto ritmo, con tanti giocatori affaticati. A Milano ci sono stati tanti elogi ma la squadra non era la solita, eppure ha creato tante opportunità e avevamo la partita in mano, con la prospettiva dei supplementari. La Fiorentina aveva più energie di noi, anche quando era in 10. Muriel? Ha fatto una buona partita ma poi è calato nel finale, è una sua caratteristica purtroppo. Se fossimo andati ai supplementari sarebbe entrato Zapata. La Fiorentina ha grandi meriti e ha meritato la qualificazione, ha segnato un grandissimo gol, ha giocato con più energia di noi. Dobbiamo riflettere su questa partita perché non siamo riusciti a recuperare dopo sabato e abbiamo sprecato certe occasioni clamorose”.