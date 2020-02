Gasperini: “La nostra vittoria ci sta. Firenze? Una bella ironia, non ci sono stati gli eccessi dell’altra volta”

In salata stampa il tecnico dell’Atalanta Gasperini commenta il match, vinto sulla Fiorentina: “Questo è un campo storicamente difficile per l’Atalanta, visto che non vinceva da 27 anni, la partita era difficile e lo sapevamo. Abbiamo avuto un paio di occasioni con Pasalic e poi siamo andati in svantaggio con questo tiro che ha sorpreso Gollini. Il gol ha dato entusiasmo alla Fiorentina, che poi ha trovato spazi laddove si esprime meglio. Noi siamo stati bravi a tenere il pallino e a ribaltare il risultato, globalmente penso che il risultato ci stia, anche se risicato. Ambiente di Firenze? E’ stata una bella partita. La maglietta che mi hanno dedicato non l’avevo vista, è una bella ironia, la raccolgo bene. Oggi siamo andati su toni normali, non con gli eccessi dell’altra partita. Se ti danno del pezzo di merda ci sta anche, posso rispondere “merdaioli” alla Fiorentina, a livello di battuta. Ma finisce lì”.