Gasperini: “La squadra soffriva e ho dovuto cambiare qualcosa, il Papu purtroppo non è riuscito ad adattarsi”

Al termine della sfida contro il Benevento, vinta con un netto 1-4, il tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini, durante le interviste a SkySport nel post partita, è tornato a parlare delle motivazioni della rottura con il Papu Gomez. Queste le sue parole: “No, questa è stata una scelta dettata da altri fattori, non da questo. Abbiamo avuto delle strisce molto importanti anche dopo il lockdown con Gomez dentro. E’ stata una scelta dettata dal fatto che io avevo bisogno di provare un altro tipo di squadra. Stavamo soffrendo e in quel momento Gomez non si adattava. Il mio era sempre ed esclusivamente un motivo tecnico, vedevo che il centrocampo soffriva molto e ho fatto una scelta per aiutare di più de Roon e Freuler. L’abbiamo fatto anche in passato, solo che stavolta la decisione non è stata accettata”.

