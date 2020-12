Gasperini: “La vittoria inizia a mancarci in campionato e siamo tornati al risultato nel modo migliore”

In conferenza stampa le parole di Gasperini, tecnico dell’Atalanta: “E’ una bella soddisfazione perché la vittoria cominciava a mancare in campionato però abbiamo perso un po’ di punti e avevamo bisogno di vincere e l’abbiamo fatto nel modo migliore. L’Atalanta spesso ha giocato in questo modo, ultimamente ha fatto tante di queste partite e in questo momento stiamo trovando solidità e concretezza e quindi va bene così”.

