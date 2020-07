Gasperini non ci sta: “Il rigore per la Juventus? Soltanto in Italia è così, ci dobbiamo tagliare le braccia”

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini commenta in modo tagliente a Dazn il primo rigore causato da un tocco di mano involontario di De Roon concesso alla Juventus nella gara tra i bianconeri e orobici di ieri sera finita per 2-2: “Nettissimo, grande rigore, importante… – dice ironicamente -. Il regolamento è questo. In Italia, soprattutto. Cosa facciamo, gli tagliamo le braccia? Le braccia dietro la schiena si mettono ai bambini per farli imparare a dribblare… No, non bisogna cambiare modo di difendere. C’è un’interpretazione uguale in qualche altro campionato del mondo? No. Se dalle altre parti non è così, perché noi ci inventiamo queste interpretazioni”.

