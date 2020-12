Gasperini: “Oggi abbiamo fatto a meno di Gomez ma siamo stati molto produttivi. Ilicic tirato dentro la vicenda con il Papu ma non c’entra niente”

Interviene più che altro sul fronte Atalanta, Gian Piero Gasperini che parla così dopo la vittoria sulla Fiorentina: “Quest’anno la Champions c’è stata ogni settimana per cui giocare sempre di martedì o mercoledì e ritrovarti è veramente impegnativo. Gomez? Avevamo giocato 9 partite di campionato e 6 di Champions in cui è stato quasi sempre presente. Con questo schieramento siamo riusciti a contenere e a subire meno gol e oggi ad essere anche molto fluidi e produttivi nel gioco. Ilicic? Mi dispiace che abbiano tirato dentro anche lui in questa vicenda mentre in realtà non c’entra niente”.

