Gasperini perde il suo capitano, ma grazie a Boga passa il turno. L’Atalanta accede ai quarti di finale di Europa League

Nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League l’Atalanta di Gian Piero Gasperini sfidava il Bayer Leverkusen in terra tedesca. Dopo pochi minuti, i nerazzurri sono stati costretti a un cambio: il capitano Rafael Toloi è uscito in barella molto dolorante a causa di un infortunio muscolare.

Il primo tempo è stato contraddistinto da tanto equilibrio: Diaby per le aspirine e l’ex viola Muriel e Malinovskyi sono state le uniche occasioni. Nella ripresa, i padroni di casa hanno aumentato il ritmo, andando a un passo dal vantaggio ancora con Diaby, che ha sciupato un’ottima occasione. La dea ha giocato in ripartenza, concedendo nulla o poco agli avversari. Nei minuti di recupero, infatti, il neoentrato Jeremie Boga ha siglato il gol del 1-0 finale in contropiede.

Grazie anche alla vittoria per 3-2 maturata al Gewiss Stadium, l’Atalanta è la prima italiana ad accedere ai quarti di finale delle coppe europee. Per la società di Bergamo è la prima volta nella sua storia che raggiunge i quarti di Europa League.