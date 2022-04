Gasperini: “Possiamo ancora fare bene in campionato, ma se domani passiamo il turno la priorità diventa l’Europa League”

Grazie agli ultimi risultati la Fiorentina ha superato l’Atalanta, coinvolta invece in un periodo di grande crisi. Sicuramente viola e neroazzurri si contenderanno fino all’ultimo l’Europa, insieme ovviamente a Roma e Lazio.

Alla vigilia del ritorno dei quarti di Europa League contro il Lipsia, proprio l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato degli obiettivi in campionato: “Fare fatica è una cosa comune a tante squadre, guardate il Villareal che ieri ha eliminato il Bayern e nella Liga è settimo. L’impegno del giovedì è pesante, ma seconde me possiamo ancora dire la nostra in campionato per conquistare i posti che valgono l’Europa. Se domani passeremo il turno la priorità diventerà l’Europa League, altrimenti ci concentreremo a pieno sul campionato”.