Gasperini ritrova il sorriso: un ex viola e il solito Pasalic regalano tre punti all’Atalanta, che adesso è sopra la Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è da poco concluso il lunch match domenicale tra Spezia e Atalanta, sfida in chiave retrocessione ed Europa, che quindi interessa molto alla Fiorentina. L’incontro è terminato sul punteggio di 3-1 .

Nel primo tempo, gli uomini di Gian Piero Gasperini sono passati in vantaggio grazie ad una rete dell’ex viola Luis Muriel, che ha battuto Provedel con un destro piazzato. La risposta dei padroni di casa è arrivata poco dopo con un gol in contropiede in solitaria di Daniele Verde. All’intervallo è finita 1-1.

Nella ripresa, l’Atalanta mette le cose in chiaro. Prima con un colpo di testa ravvicinato di Berat Djimsiti su assist, sempre di testa, di Demiral e poi con il solito Mario Pasalic, che apre un perfetto destro per trovare il palo, ma soprattutto la rete. A La Spezia i nerazzurri ritrovano la vittoria, superando così in classifica la Fiorentina, che domani sarà quindi obbligata a fare tre punti per riagganciare la formazione di Gasperini.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 78, Milan 77, Napoli 73, Juventus 69, Lazio 62, Roma 59, Atalanta 59, Fiorentina 56, Verona 52, Torino 47, Sassuolo 47, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 33, Salernitana 29, Genoa 28, Cagliari 28, Venezia 22.