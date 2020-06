Gasperini si coccola i suoi ex viola: “Muriel e Ilicic a Bergamo hanno trovato la loro dimensione”

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini a Sky Sport commenta la gara vinta contro l’Udinese nella quale si è reso protagonista l’ex attaccante della Fiorentina Luis Muriel con una doppietta decisiva: “Muriel è l’allegria in persona, ha un carattere stupendo. Tra me e lui è sempre un riprenderci (ride, ndr). In questo periodo ha sempre dimostrato un’ottima condizione, è entrato con la Lazio sembrava un morto. E credeva di aver fatto bene: il giorno dopo gli ho detto di tutto. Oggi poi ha fatto questi due gol. Lui e Ilicic hanno veramente trovato la loro dimensione a Bergamo: la squadra li esalta, se stanno bene sono un fattore.

