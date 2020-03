Gasperini: “Siamo precipitati in una realtà terribile e non sappiamo cosa ca*** fare. Quattro giorni fa era un mondo, oggi invece…”

L’Atalanta è tra le migliori otto squadre d’Europa. Eliminando il Valencia ha ottenuto il lasciapassare agli ottavi di finale di Champions League, un risultato storico per una debuttante nella competizione. L’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini, non ha avuto nemmeno il tempo di esultare perché quando è tornato in Italia si è reso conto di essere stato sballottato in una realtà che adesso è, forzatamente, molto triste: “Ero cotto, siamo tornati alle tre e mezza – racconta al Corriere dello Sport-Stadio – e mi sono subito reso conto…di ‘sta cosa. Siamo precipitati in una realtà che sapevamo essere terribile, ma non fino a questo punto. L’evoluzione da domenica è stata impressionante. Quattro giorni fa era un mondo, lunedì un altro, oggi un altro ancora…Oggi non sappiamo cosa cazzo fare, vorremmo allenarci un po’. Non chiediamo tanto…non è semplice, ci adegueremo…Come tutti non abbiamo un’idea del futuro. Solo incertezze. Si andrà avanti? Giocheremo ancora? Sappiamo solo che abbiamo superato il turno e che siamo messi bene in campionato”.