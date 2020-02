Gasperini: “Vincere a Firenze non sia un’ossessione. Veleni? A me interessa solo la partita”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Non deve essere un’ossessione vincere a Firenze, sarà una partita molto importante. Le partite con la Fiorentina sono state sempre combattute, sarà una partita difficile. Ho visto la Viola giocare in una certa maniera, anche se lo schema ricalca quello precedente. E, inoltre, a gennaio hanno aggiunto qualche giocatore in più. Noi dobbiamo essere pronti ad affrontare tutte le variazioni. Mi aspetto una partita senza veleni? Per quanto mi riguarda mi interessa solo la partita, il risultato finale e la classifica. Per noi è fondamentale. Arbitraggio? Anche io, come tutti, ho avuto delle situazioni per lamentarmi. E’ innegabile che quando ci sono, certi episodi ci fanno lamentare. La cosa è stata amplificata dall’utilizzo del Var e dagli errori commessi, di cui alcuni clamorosi. Assenze? Tolto De Roon, ci siamo tutti”.