Gattuso a un passo dal Tottenham, ma i tifosi non lo vogliono! In tendenza su Twitter l’hashtag #NoToGattuso

Alcuni media inglesi vicini al Tottenham, squadra di cui Gennaro Gattuso sta per diventare allenatore, hanno fatto partire una vera e propria campagna social contro il tecnico calabrese. Sotto accusa ci sarebbero alcune dichiarazioni fatte dallo stesso Gattuso in passato, che ora viene accusato di razzismo, sessismo e non solo. L’hashtag #NoToGattuso attualmente è tra le tendenze di Twitter in Inghilterra (al momento è secondo) e sta letteralmente spopolando. L’accoglienza di Rino oltremanica non sembra essere delle migliori…