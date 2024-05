Il giornalista Luca Calamai ha detto la sua su Facebook a proposito delle voci che accostano Vincenzo Italiano alla panchina del Torino: “Non mi convince, a meno che Cairo non abbia deciso di far fare il salto di qualità al club granata. Italiano è un tecnico ambizioso, in questo momento gli sta stretta anche la Fiorentina”.

“Prendere Aquilani sarebbe un errore”

E poi, sul futuro della panchina viola, ha aggiunto: “Juric non mi piace, Aquilani sarebbe un errore, Sarri purtroppo non interessa a Commisso e Gilardino sarebbe una scommessa. Mi aspetto da Pradè una mossa geniale come quando prese Paulo Sousa”.