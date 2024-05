Aquilani: "La Serie B mi ha insegnato tanto. Tra poco sarà tempo di bilanci e analisi"

Nel totonomi per quello che potrà essere il successore di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina, uno dei profili più accreditati è sicuramente quello di Alberto Aquilani. Ex allenatore della Primavera, un bel rapporto con Commisso e quelle stimmate di tecnico emergente che piace tanto al presidente viola.

“Bilanci rimandati a fine stagione”

A Sky Sport Alberto Aquilani ha parlato della stagione che ha vissuto e sta vivendo sulla panchina del Pisa: “La Serie B mi ha insegnato che nel calcio non c'è nulla di scontato. Il tempo dei bilanci e delle analisi non è di certo adesso, visto che dobbiamo ancora giocare delle partite per arrivare a fine stagione”. Il Pisa è attualmente in lotta per un posto ai playoff.