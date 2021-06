Il capitano della Primavera e il saluto sui social alla sua squadra. E il futuro…

Un altro addio? E’ presto per dirlo, ma anche per Mattia Fiorini, oggi è giornata di saluti. Il capitano della formazione Primavera viola, autore dell’ennesima buona stagione con la sua Fiorentina, tramite un post sul suo profilo, ha salutato la sua squadra, visto che dalla prossima stagione diventerà fuori quota della categoria. Il suo contratto con la Fiorentina scadrà nel 2022 e tutte le ipotesi attualmente sono aperte per il futuro, anche quella del rinnovo. Di seguito le parole del giocatore sul suo profilo social:

“È finito anche questo capitolo incredibile della mia vita. Sono stati 11 anni bellissimi in cui ho conosciuto persone stupende che mi hanno insegnato i valori del rispetto, della educazione e del lavoro. Mister, preparatori atletici, fisioterapisti, magazzinieri tutte persone che in questo viaggio mi hanno dato qualcosa che mi porterò per sempre dietro. Ma soprattutto ho conosciuto fratelli con cui ho festeggiato, ho pianto, ho faticato e ho creato soprattutto dei rapporti che vanno ben oltre dal campo. Il ringraziamento più grande va alla mia famiglia, ai miei genitori, ai miei nonni e alla mia fidanzata che mi sono sempre stati a fianco e che hanno fatto mille sacrifici per seguirmi sempre, senza mai perdere una partita. Sono orgoglioso di questo percorso e di tutti i sacrifici che ho fatto per riuscire ad arrivare a raggiungere tutti questi incredibili risultati. Grazie Fiorentina! FORZA VIOLA”