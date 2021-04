Gattuso alla Fiorentina con Giuntoli. Un’indicazione che cozza con il futuro di Pradè, a meno che…

Napoli è uno snodo cruciale per le panchine e c’è una linea che unisce il capoluogo campano a Firenze e alla Fiorentina. Tutto parte dall’addio di Gattuso, sempre più certo. Rino è corteggiatissimo da Rocco Commisso che sta cercando di dare una stabilità tecnica e un appeal al club che ancora non ci sono.

E su Libero in edicola stamani si legge che il mister arriverebbe in Toscana portando con sé il direttore sportivo Cristiano Giuntoli (uomo mercato che piace molto anche a Sarri). Un’indicazione che cozzerebbe in parte con quella di una permanenza possibile di Pradè, che è emersa nel corso delle ultime settimane. Questo a meno che il dirigente romano non cambi ruolo all’interno della società.