Gattuso alla Fiorentina? Intanto il Monza smentisce l’ipotesi di un suo approdo in Lombardia

In queste ore è tornato di moda il nome di Gennaro Gattuso per la panchina della Fiorentina. Tuttavia la squadra viola non è l’unica ipotesi che è stata fatta per il futuro del tecnico, ormai destinato a lasciare Napoli al termine della stagione.

Per via dei suoi rapporti con Galliani e Berlusconi, che l’hanno avuto sia come giocatore che come allenatore al Milan, si era parlato anche di un possibile approdo di Gattuso al Monza. Un profilo d’esperienza in caso di promozione in Serie A, tuttavia la società biancorossa ha provveduto a smentire immediatamente tali voci.

Quale sia la verità è ancora presto per saperlo, ma è molto probabile che Gattuso si liberi a fino stagione e la Fiorentina rientra di diritto quantomeno tra le possibili ipotesi per il suo futuro.