Gattuso allontana momentaneamente i rumors: “Il futuro è al match di Cagliari”. E potrebbe fare un piacere alla sua prossima squadra!

Gennaro Gattuso tiene alta l’attenzione del suo Napoli e non vuole cali di concentrazione proprio ora che la squadra è tornata prepotentemente in corsa per la qualificazione in Champions League. Domenica al Maradona arriva il Cagliari e il tecnico non vuole cali di tensione. “Il futuro è il Cagliari, non si deve pensare ad altro. Ci vuole poco per rovinare tutto”. Per il momento dunque, Gattuso mette da parte i rumors che soffiano dalle parti di Firenze. Prima c’è da battere il Cagliari anche…per fare un “piacere” a quella che potrebbe anche essere la sua prossima squadra…