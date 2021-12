Gattuso: “Avevo un contratto milionario con la Fiorentina, ho lasciato per via di promesse non mantenute. I giocatori di Mendes erano solo due”

Rino Gattuso è tornato a parlare della breve avventura con la Fiorentina. Il tecnico calabrese ha parlato a Report nel corso di un’inchiesta sul mondo dei procuratori che ha visto coinvolta da vicino la società di Commisso.

Queste le sue parole: “Avevo firmato un contratto milionario, ho lasciato la Fiorentina perché le promesse fatte non sono state mantenute. I giocatori da acquistare non erano quattro, ma solo Guedes e un altro. La storia ad oggi dice che io non ho mai preso un giocatore di Mendes. Sono d’accordo col conflitto d’interesse, ma poi sta anche alle persone e al loro buon senso”.