“Gattuso ci mette sempre la faccia e crea gruppi coesi. Alla Fiorentina serviranno innesti in difesa e in mezzo al campo”

L’ex direttore generale del Sion Marco Degennaro ha parlato a Radio Bruno. Fu lui il primo a lanciare Gennaro Gattuso come allenatore. Queste le sue parole: “Per vari motivi quell’anno cambiammo tre allenatori poi il presidente pensò a Rino e di affidargli la panchina quando ancora giocava. Inizialmente non vide di buon grado il ruolo da allenatore-giocatore, poi lo convincemmo. Lui è un uomo che crea gruppi coesi e ci mette sempre la faccia. I moduli a lui più congeniali sono il 4-3-3 e il 4-2-3-1. Alla Fiorentina con lui serviranno rinforzi in difesa e in mezzo al campo. L’attaccante ce l’ha già”.