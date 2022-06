Gattuso ci riprova con Sergio Oliveira. Dalla Fiorentina al Valencia, il nuovo affondo sul portoghese

La Roma di José Mourinho non sembra intenzionata ad esercitare la clausola di acquisto che aveva su Sergio Oliveira per 13 milioni di euro. Il portoghese dunque farà ritorno al Porto per volare nuovamente altrove. Dal portale portoghese Jornal Noticias assicurano che il Valencia è una delle squadre, insieme al Wolverhampton, che inseguono il centrocampista in un’operazione che si aggirerebbe sui 15 milioni di euro.

Ricordiamo che Sérgio Oliveira è stato uno dei principali motivi dei problemi tra Fiorentina e Gennaro Gattuso un anno fa. Adesso però, con l’ex allenatore della Fiorentina che si siederà sulla panchina del club spagnolo, il problema si presenta di nuovo, ma stavolta saranno beghe di un club che sta passando una tempesta a livello societario, col recente allontanamento del presidente Anil Murthy.