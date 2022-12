Gattuso: “Con la Fiorentina abbiamo parlato di tante cose, ma dopo una settimana ho deciso di andarmene. Avevo visto…”

L’ex allenatore della Fiorentina Gennaro Gattuso ha parlato al sito di AS, intervenendo anche sulla sua breve avventura a Firenze. Queste le sue parole:

“Avevo firmato con la Fiorentina. Dopo una settimana ho deciso di andarmene perché abbiamo parlato di tante cose e ho visto che non era il caso. Una settimana dopo Paratici mi ha chiamato per il Tottenham. Era chiuso al 99%. Ma poi, i fan… per la storia delle donne… Quella follia che è accaduta anche qui a Valencia. Non stavo bene, non ne avevo voglia”

“Poi in ottobre o novembre sono apparse le cose, ma non avevo la testa per allenarmi. Ad aprile, dopo la finale di Coppa, Anil (Murthy) mi ha chiamato e ci siamo incontrati a Milano. Mi ha detto che gli piaceva come lavoravano le mie squadre. Il Napoli, il Milan”.