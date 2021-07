Gattuso da tutto a niente. Il percorso di Mendes improponibile per la Fiorentina. Un divorzio inevitabile

Da tutto al niente in pochi giorni e ora Gennaro Gattuso si ritrova in vacanza forzata. La Gazzetta dello Sport ritorna sul caso che lo ha riguardato e alla rottura con la Fiorentina.

Sul quotidiano sportivo si legge che le parole dolci come il miele di Rocco Commisso (chissà se hanno anche scambiato qualche frase in calabrese la loro comune terra natale) gli sono sembrate oro confrontate ai silenzi e al gelo di Aurelio De Laurentiis. Il tecnico aveva bisogno di calore. Di quella passione che lo anima e anche per questo ha scelto di accettare la proposta dei viola.

L’entusiasmo per la nuova avventura professionale è durato soltanto pochi giorni. Gattuso cercava una rivincita a alti livelli. Per far crescere velocemente la Fiorentina ha chiesto aiuto per alcuni giocatori importanti al suo manager-amico Jorge Mendes.

Il procuratore portoghese ha cominciato a operare nel suo stile, proponendo giocatori e cifre già scritte. E non trattabili. Un percorso improponibile nella Fiorentina di Commisso che, da sempre, ama le decisioni collegiali e pretende che sia la società a dire l’ultima parola. Il divorzio era inevitabile.