“Gattuso disse NO a Commisso e ai milioni di euro che gli davano in Cina pur di venire a Napoli”

Gennaro Gattuso sta consolidando il suo rapporto con il Napoli e con il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis. Però la Fiorentina aveva provato a metterlo sotto contratto prima di arrivare a firmare con Giuseppe Iachini (si parla del momento seguente all’esonero di Montella). Come ha raccontato il giornalista della Rai, Ciro Venerato a Goal Show, Gattuso disse no ad un contratto di due anni e sei mesi propostogli da Rocco Commisso. E questa non era la sola offerta che gli era arrivata perché una squadra cinese era arrivata ad offrire 8 milioni di euro l’anno pur di averlo in panchina.

