Gattuso durissimo: “Siamo stati inguardabili, abbiamo toccato il fondo”

Dopo la sconfitta con la Fiorentina, non usa mezzi termini l’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, per descrivere la prestazione dei suoi: “Siamo stati inguardabili – ha detto a Dazn – Non bisogna andare alla ricerca degli alibi. Abbiamo toccato il fondo. Ero convinto che la squadra potesse fare una bella partita e invece sono rimasto deluso. Siamo una formazione senz’anima”.