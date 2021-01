Gattuso: “E’ sembrata una partita facile ma non è stato così. Dopo una gran giocata di Insigne la Fiorentina ha perso cattiveria…”

A Dazn parla il tecnico del Napoli, Rino Gattuso: “E’ sembrata una partita facile ma sull’1-0 c’è stata una traversa, una grande parata di Ospina. Abbiamo svoltato sulla gran giocata di Insigne e poi la Fiorentina ha perso un po’ di cattiveria. A differenza di altre partite dove non l’abbiamo buttata dentro, abbiamo giocato un buon calcio però abbiamo concesso anche due-tre palle gol. Segnare 50 gol in 24 partite non è poco, vuol dire che qualità in mezzo al campo ce n’è. In questo momento la quantità e l’equilibrio che ci dà Demme non ce lo danno altri”.

0 0 vote Article Rating