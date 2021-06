“Gattuso era l’ideale per la Fiorentina, ma Italiano è ottimo per ripartire. Ribery non si discute come giocatore, gli infortuni però…”

L’ex giocatore della Fiorentina Ernesto Calisti in un’intervista a tuttomercatoweb.com ha parlato anche della squadra viola. Queste le sue parole: “Gattuso era l’ideale, peccato perché mi piaceva a livello tecnico tattico. Anche Italiano però mi piace, ha fatto un miracolo con lo Spezia. Molto poi dipenderà dalla rosa che avrà a disposizione. Lui è un profilo giusto per ripartire dopo un anno deludente. Su Ribery il discorso non è tecnico perché uno come lui non si discute. Qualche problema fisico lo ha avuto e avranno valutato tutte le variabili prima di decidere di non rinnovargli il contratto”.