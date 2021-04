Gattuso-Fiorentina: Ci sono delle difficoltà. Il problema che ha determinato l’impasse

Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, la Fiorentina ha individuato in Gennaro Gattuso la prima scelta per la panchina del futuro. L’attuale tecnico del Napoli è ritenuto il profilo ideale con il quale dare finalmente il via al progetto di Rocco Commisso dopo due stagioni piuttosto deludenti. Al presidente viola piacciono sia le qualità umane che quelle da allenatore di Ringhio, che al Napoli sta facendo molto bene e se ne andrà a causa delle divergenze con De Laurentiis.

La situazione, però, rispetto a qualche giorno fa si sarebbe complicata e la Fiorentina e Gattuso hanno riscontrato grosse difficoltà al momento della costruzione della squadra per la prossima stagione. Saranno decisive per il mancato arrivo del tecnico calabrese a Firenze? È ancora presto per dirlo e per il momento la trattativa è tutt’altro che saltata, ma si sta riscontrando un momento di impasse e non è da escludere che Gattuso possa decidere di rimanere un anno fermo.