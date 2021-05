Gattuso ha una missione: trasformare Castrovilli nello Zielinski di Napoli

Sono giorni frenetici in casa Fiorentina con l’annuncio di Gattuso che ha rinvigorito tutto il mondo viola. Si fantastica sulla squadra che verrà, sui giocatori che potrebbero arrivare a Firenze a rinforzare una rosa che negli ultimi due anni ha dimostrato di aver alcune lacune da colmare. Arriveranno gli acquisti dal calciomercato, tempo al tempo, ma una considerazione su chi già c’è possiamo farla.

Castrovilli, col numero 10 sulle spalle, ha vissuto una stagione tutt’altro che semplice, per lui e per la Fiorentina. Pochi alti e tanti bassi, un inizio di campionato col botto e poco altro. Un giocatore che ha deluso le aspettative, dopo che con Montella aveva fatto vedere di esser in possesso di un talento fuori dal comune alla sua età. Quell’estro non può esser sparito, e spetterà proprio al nuovo tecnico viola il compito di tirarlo nuovamente fuori. Gattuso può farlo, e la missione è quella di trasformare Castrovilli nello Zielinski visto quest’anno nel suo Napoli. Il polacco è stato l’ago della bilancia della squadra di Ringhio, incursore perfetto nel suo 4-2-3-1. Alle spalle della punta, il centrocampista classe 94′ ha terminato la stagione con 10 reti (8 in campionato, 2 in Europa League) e 9 assist.

Castrovilli dalla sua può vantare 5 reti e 3 passaggi vincenti, troppo pochi se messi in relazione al suo potenziale. Verosimilmente Gattuso ridisegnerà tatticamente la Fiorentina. Addio alla difesa a tre e 4-2-3-1 o 4-3-3 che sia, il numero 10 viola sarà avvicinato alla porta avversaria ed è chiamato al riscatto. Al tecnico calabrese il compito di ritrovare un talento che quest’anno a Firenze si è un po’ spento, ma che siamo certi possa riaccendersi nella prossima stagione.