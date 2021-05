Per poter essere l’allenatore della Fiorentina del futuro, manca l’accordo con Gattuso su come costruire la squadra. Però le questioni contrattuali, per così dire, sono OK.

Vanno bene i due milioni di euro netti all’anno che Commisso garantirebbe al tecnico calabrese, così come anche la durata dell’accordo: due anni. E in più ci sarebbe anche un’opzione per un eventuale anno assieme, che sarebbe il terzo.