Gattuso: “La Fiorentina è una squadra viva: tiene bene il campo e corre tantissimo”

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Si pensa di partita in partita, da quando sono arrivato io non abbiamo fatto grandissimi numeri in casa. La Fiorentina ha dimostrato di essere una squadra viva, tiene bene il campo, corre tantissimo, è un avversario difficile. Per noi è una gara importantissima, per questo non possiamo permetterci di pensare a Lazio e Juventus: domani dobbiamo portare i tre punti a casa e sarà molto difficile. Gol? Ci abbiamo lavorato poco, la fase offensiva può essere sviluppata in modo migliore ma non è questione solo degli attaccanti. Dovremo stare attenti a non dar campo ai viola, non solo pensare alla qualità. I nuovi acquisti? Demme e Lobotka hanno qualità di palleggio: il primo può giocare a due o fare il vertice basso, lo slovacco può essere anche utilizzato da mezzala. Ci possono dare una grandissima mano, con loro aumenta la pressione anche per gli altri, nessuno ha il posto assicurato. Di certo, però, non mi piace buttare i miei calciatori allo sbaraglio: serve tempo per farli ambientare”.